Guarello lanzó una bomba sobre el posible regreso de Vidal a Colo Colo

Guarello no tienes dudas sobre lo que significaría el arribo del King al equipo albo. Muchos hinchas del cuadro popular sueñan con ver a Vidal nuevamente vestido de blanco.

“Colo Colo tiene las puertas cerradas”, destacó, agregando que “si ya tenemos el desorden dentro del camarín, imagínate…”, dijo de entrada.

Pero más adelante, el reconocido comunicador cuestionó que: “¿cuántos partidos jugaría? Pasa que Vidal en Chile es el King y el se deja llevar por el entorno. Por eso es bueno que el juegue en Europa o en otros lados”.

“Si viene y juega, espectacular. Hay que ver cuánto vale, porque Colo Colo no tendría para pagar 200 mil dólares mensuales. Si Vidal viene a Chile, como ha ocurrido con algunos de la generación dorada o ex seleccionados y andan más preocupados del carrete del jueves, del tour familiar y de la parrilla, en vez del partido del domingo, mejor que no. Y ya ha pasado con demasiados jugadores”, destacó en Radio Agricultura.

Guarello no tiene dudas: “Hay que ver cómo se lo toma él. Yo se que los muchachos no son muy autocríticos. Uno establece patrones y situaciones empíricas. Lo que pasó con Gonzalo Jara, por ejemplo, no se puede jugar con tan poco compromiso. El mismo Isla en Católica, tres o cuatro partidos y desaparece”, cerró.

El periodista Rodrigo López, de DirecTV Sports, en la última edición del programa Más Que Fútbol ratificó que ByN no tiene en sus planes el retorno del actual mediocampista del Flamengo.

“Arturo Vidal llegó hablando y diciendo espero volver a Chile: en Colo Colo hoy están cerradas las puertas”, remarcó el comunicador, detallando que eso es “por lo menos por la parte de la dirigencia que preside Colo Colo”.

“En la dirigencia no están conformes con él e incluso no buscarían el retorno de Arturo Vidal para el 2024″, complementó.