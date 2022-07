Guarello lanza dura denuncia a cracks de La Roja y a Felicevich

El comentarista deportivo asevera que dos jugadores de la "Generación Dorada", representados por Fernando Felicevich, presionan a los cracks más jóvenes de La Roja para que firmen con el agente y se sientan seguros en la Selección.

“Felicevich, a través de la empresa Twenty Two primero y Vibra después, terminó por hegemonizar el mercado de jugadores hasta casi transformarlo en un monopolio. Sobre todo al interior de las selecciones”, partió señalando el periodista.

“Digamos las cosas como son, jugador citado que no pertenece a su corral, de inmediato es presionado dentro del camarín por algún ‘dorado’, Gary Medel o Arturo Vidal para sumarse, como ocurrió con Marcelino Núñez”, agregó

Luego, las emprendió contra el extécnico de La Roja, Martín Lasarte: “Si el entrenador funge más como amigo y tío buena onda, como Lasarte, en las nóminas entran y salen nombres de forma insólita. La que confeccionó Pato Ormazábal para ir a Japón resultó inocultable”.

“Tampoco se puede mirar para el lado con lo de Brayan Cortés y Diego Valencia, quienes debieron firmar primero antes de sentirse seguros en Juan Pinto Durán”, insistió Guarello.

La revelación de Ciper no me extraña, es más de lo mismo ¿Por qué conformarse con manejar los planteles casi completos de Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica, La Serena o Huachipato? ¿Por qué conformarse con tener el camarín de la Selección de una oreja? ¿Por qué no manejarlo todo?”.

“Y si el fútbol chileno está contra las cuerdas es por el descontrol monopólico de actores como Fernando Felicevich, sentado en ambos lados del mesón”, concluyó el periodista.