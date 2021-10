Guarello hizo pebre al Fantasma Figueroa por críticas a Brereton

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, defendió a Ben Brereton de las duras críticas que el ex DT de la U y la UC le disparó sin filtro.

Hoy comenzará la importante triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 para La Roja. Y el equipo nacional tendrá que enfrentar un duro desafío obligado a ganarle a Perú, Paraguay y Venezuela para seguir en pelea. Situación a la que se refirió Juan Cristóbal Guarello.

El elenco que dirige Martín Lasarte llega necesitado de puntos a la fecha triple de este mes y requiere sumar urgentemente. Y es que con el técnico uruguayo solo se ha rescatado una victoria en 10 partidos, por lo que queda más que claro que necesita triunfar sí o sí en esta pasada.

Y el delantero Ben Brereton Díaz es uno de los que llega en mejor momento futbolístico. El ariete de Blackburn Rovers ha sido figura en su equipo en la presente temporada en el ascenso inglés, y ya registra 10 goles, siendo uno de los máximos goleadores del certamen.

Pero a pesar de eso, hay alguno que no le tienen nada de fe al delantero inglés de madre chilena, como Marco Antonio Figueroa. Y es que en conversación con Prensa Fútbol reconoció que según los hinchas “es el ‘Bam Bam’, pero es un tronco”. Y sus dichos no cayeron nada de bien en el periodista de Radio ADN.

En la última edición del programa Los Tenores, el comunicador le disparó sin filtro al entrenador. Y le recordó uno de sus mayores fracasos en su época en la UC. "Hace una semana el Fantasma Figueroa dijo que Brereton es un tronco y él trajo a Gilberto Palacios (jugó 6 partidos y no anotó goles)".

Y tras eso respaldó a Brereton Díaz. "Todos sabemos las limitaciones que tiene, no es habilidoso, sabe jugar. Toca una pelota y trata de armar una jugada, tiene potencia, gol, está en un buen momento", señaló.

"No es Marcelo Salas, pero es lo mejor que tenemos y tiene que jugar. Un entrenador y ex delantero como el Fantasma, qué gana con decirle tronco. Por último, entre los mismos del ambiente podrían ser más cuidadoso. Seguro que Ben no sabe quién es", complementó.

"Sabemos que no es Zlatan o Lukaku, pero no tenemos ninguno mejor y está en buen momento", concluyó.