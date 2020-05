El periodista se fue con todo en contra de los jugadores que llevan las negociaciones en el conflicto con ByN.

"Yo desconfío de la unanimidad, como dice don Gamadiel Garcia. Hay diferencia de punto de vistas, tiene que haber un grupo de jugadores que no estén de acuerdo, esos que no terminan contrato, los que quieren hacer carrera en el club. Lo terrible de esto que están negociando gente que su ciclo terminó", dijo en su espacio de Los Tenores de ADN.

También criticó al presidente del SIFUP: “¿Por qué tiene que hablar Gamadiel García por Colo Colo? Si fuera una negociación colectiva por el fútbol lo entiendo, pero por qué tiene que hacerlo por Colo Colo y habla de la interna, de lo que piensa todo el plantel. Eso lo tiene que hacer la gente de Colo Colo. Está bien que el SIFUP preste asesoría, pero no puede ser el vocero de Colo Colo”, sostuvo.

“La gente de Temuco no es tan mediática. Si llama un jugador de Temuco no se le va a dar el micrófono tan rápido como si llamara Zaldivia, Mouche o Paredes. Ese grupo no necesita que Gamadiel hable de la posición de Mosa. En este tema puntual de la interna tienen que hablar los jugadores. Aparece como cuidándole la espada a Paredes, no se metió tan profundo en lo de Temuco, tiene que mantenerse más alejado por la dignidad de su posición, no ser un relacionador público”, sentenció.