Guarello explota por posible regreso de Nicolás Castillo a la UC

Guarello no se guardó nada para criticar al futbolista formado en San Carlos de Apoquindo, En su programa ‘La Hora de King Kong’, el rostro de Canal 13 recordó el conflicto que tuvo Castillo con José Pedro Fuenzalida.

“¿Prometió nunca más vender a los compañeros a la barra brava? Lo que hizo con Fuenzalida a mí me pareció una bajeza increíble, y eso a mí me parece que le costó no volver antes a Universidad Católica”, dijo de entrada Guarello.

Castillo se lanzó contra José Pedro Fuenzalida en el año 2020: “Si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país. Eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos”, fueron las palabras del Chapa.

"Los hinchas de Católica pueden decir gracias a Nico Castillo, pero no se olviden de una cosa: le tiró la barra a Fuenzalida y dijo puras cabezas de pescado cuando Toselli se fue a la Universidad de Chile (…) apretó a Fuenzalida y le tiró la barra encima porque tiene un hermano barrabrava“, agregó el comentarista de Radio Agricultura.

Cabe recordar que el periodista de DirecTV, Marco Escobar, detalló que Castillo: “a fin de año se determinará si será inscrito para el 2024”.

El Pájaro Gutiérrez aprueba el regreso de Castillo a la UC

“Yo no creo que el club le cierre las puertas a los jugadores sino que están más enfocados en un ámbito más competitivo que un ámbito de traer jugadores que estén identificados con la institución y los hinchas. La UC ha dejado de lado el cariño por la competitividad y es respetable”, aseveró el delantero.

“El Nico es un jugador muy querido por la barra y lo ha demostrado cuando ha estado afuera. Los hinchas lo quieren bastante a Nicolás y piensan que podía retornar al club”, cerró.