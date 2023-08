Guarello explica la ausencia de Claudio Bravo en la nómina de la Roja

Guarello cree que el golero chileno tuvo algunas diferencias con el DT de la Roja. Claudio Bravo no está en la lista que entregó el técnico de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, de cara a los duelos ante Uruguay y Colombia de septiembre, en el marco de las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“Lo de Bravo. Evidentemente que le pasó la cuenta el no haber venido a la convocatoria de la fecha triple, donde al final Chile jugó un partido más o menos exigente con Bolivia, que no fue en la altura, y dos cornetines, cómo será que César Munder fue convocado para jugar por Cuba y no quiso”, parte señalando el comentarista.

Guarello agrega al respecto que “Bravo no quiso venir, estaba de vacaciones, no se ha querido referir al tema, le pasaron la cuenta pese a que había sido reservado, y finalmente queda fuera. Bravo no estaba siendo titular en el Betis, tenía una lesión y no se ha recuperado del todo, pero seguramente pudo haber llegado a las Eliminatorias”.

La lista de Berizzo.

El rostro de Canal 13 asegura que: "llamó cinco arqueros de los cuales me parece que Cristóbal Campos está medio de rebote, no sé si está tan merecido que esté nominado, está el cabro Ahumada, llamó muchos arqueros, pero la cosa es entre Arias y Cortés, yo no sé si Campos está para ser tercer arquero“, sentenció Guarello.

Los reclamos del Cóndor Rojas

"Es una decisión que corresponde al técnico y solo él debe dar las explicaciones. Me imagino que un jugador de su nivel necesita saberlas", sostuvo el ex golero según publicó La Tercera.

"No es una obligación del técnico, pero no es cualquier jugador. Merece una respuesta. Se suponía que cuando no vino podría estar jugando en el campeonato español. Me parece, en lo futbolístico, que es porque no viene jugando. Si es por eso, el DT tiene la prerrogativa de no llamarlo”, añadió.