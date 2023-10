Guarello es escéptico por expulsión de Marcelino y lo vincula con apuestas

Marcelino Núñez vio una tonta expulsión a solo minutos de haber ingresado al campo en el compromiso entre Chile y Venezuela. Es por este motivo que Juan Cristóbal Guarello exigió una investigación insinuando el involucramiento de las casas de apuestas.

"Lo de Marcelino amerita una investigación. No puede ser, porque dijo "quiero que me echen, quiero que me echen" (haciendo el gesto por el que lo expulsaron con el dedo), no puede ser, ayayay. ¿Cuánto queda de este sufrimiento?", comenzó expresando el comunicador en su programa La Hora de King Kong.

Luego se mostró aún más escéptico cuando en su chat comenzaron a escribir especulaciones respecto a lo realizado por Marcelino.

"¿Cachai lo que pasa con las apuestas? Acá dicen (comentarios en su chat) que Marcelino apostó un millón de dólares a la expulsión, todo es sospechoso", agregó Guarello.

Finalmente, aprovechó de realizar una comparación entre lo realizado por el chileno y lo que hacen las grandes figuras mundiales como Messi y Cristiano.

"Lo que hizo Marcelino no lo hace ni Messi, ni Neymar se atreve a hacer eso, no se agranda ni Neymar tanto, ni Cristiano en la liga árabe se atreve a hacer eso, qué horror", sentenció Guarello.

Más reacciones por la expulsión

Un histórico como el "Mortero" Aravena también se refirió a la expulsión de Marcelino, mostrándose muy decepcionado del actuar del excruzado.

"La irresponsabilidad de Marcelino Núñez no tiene nombre, lo que le hizo a Chile no tiene nombre. Se hizo expulsar", aseguró el Jorge "Mortero" Aravena.