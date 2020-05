La parlamentaria invitó al ídolo de Colo-Colo para ver algunos temas que tienen que ver con el fútbol femenino.

La presidente de esta Comisión es la diputada Marisela Santibáñez, quien explicó a Los Tenores de radio ADN que “Esteban (Paredes) tiene toda la voluntad de participar, pero también tiene que ver con el fútbol femenino, cómo se está protegiendo al fútbol femenino, al deportista menor. Lo que pretende es regular un poco el tema de los sueldos, cómo se va a proteger a quienes ganan menos”.

El periodista Juan Cristóbal Guarello se fue con todo en contra de esa idea: “Qué manera de perder el tiempo. Hoy salió en El Mercurio que van a bajar el presupuesto para los deportistas. Estaban entre 23 mil y 16 mil millones de pesos. Yo no sé qué tiene que ir a hablar Esteban Paredes del fútbol femenino, por más que sea amigo de Marisela Santibáñez”, lanzó en el mismo programa de ADN Radio.

“No veo al Congreso, no veo ahí una labor parlamentaria. Si quieren saber qué va a pasar con el fútbol femenino, llamen a la gente que está encargada del fútbol femenino. Pero no a Paredes, qué tiene que ver. ¡Está en el estadio Monumental! Qué tiene que ir a hablar de los sueldos de Colo Colo al Congreso. No va por ahí”, explicó.

Para cerrar, Guarello aseguró que: “si hay un espíritu de violar la norma son los dirigentes los que tienen que explicar, pero me parece raro. Son buenos cabros, pero esto no es una reunión de la Junta de Vecinos. Pongámonos serios. Habrá una deuda millonaria para los deportistas y la Comisión de Deportes del Congreso está preocupada si los jugadores de Colo Colo son buenos cabros. No tiene ningún sentido, hay una distorsión de la labor parlamentaria”.