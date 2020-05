La Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados quiere investiga el conflicto entre Blanco y Negro y el plantel.

La diputada Erika Olivera aseguró que esperan contar con la participación de Esteban Paredes en la sesión que citaron en la Comisión de Deportes de la Cámara Baja para analizar los motivos de los clubes para acogerse a la Ley de Protección al Empleo ante la pandemia del coronavirus.

"¿El tema de Colo Colo llegó a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados? Es gravísimo, porque en este momento el deporte chileno está metido en un problema profundo. El fútbol profesional pertenece al grupo privilegiado. Se provee mensualmente de recursos a través del CDF, tiene contratos", comenzó diciendo Guarello.

El comentarista deportivo aseguró que: "La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados tiene que estar para otra cosa. Los miles de deportistas que en este momento están tirados. Me parece que perder el tiempo en Colo Colo... los dos lados tienen para defenderse, para pegarse y para sacarlo adelante. Es gente que tiene abogados, recursos y exposición, pero hay miles de deportistas chilenos que están metidos en las catacumbas, que no pueden entrenar, que no tienen recursos, no tienen nada, perdieron becas".

"Entiendo que Colo Colo te da tribuna, chapa, portada. No puede ser que la Cámara de Diputados esté preocupada de esta cosa ¿Sabés que pasa? yo entiendo, porque aparecen ciclistas, nadadores emputecidos, porque están meses esperando ayuda, meses esperando legisladores, y resulta que quieren conocer a (Esteban) Paredes y quieren tirar pinta con Harold (Mayne-Nicholls). Eso es y así es la verdad".

Guarello pofundizó: "Esta gente tiene cómo arreglar sus cosas, no tiene porque ir a la Cámara de Diputados, que se preocupen de la mayoría, no de lo que te da más lustre, cámara. Ese es el gran problema de la política chilena, en serio. Fíjate que ayer en el 13 presenté una nota de unos garrochistas que entrenaban en la casa, y después una señora me mandó una foto de su hija que es nadadora, nadando en una piscina de pelo pincho, amarrada a un cordel. Ese el problema del deporte chileno en este momento, entonces preocúpense de eso".

El comunicador aseguró que esta no es la primera vez que pasa algo así: "¿Para qué se meten en esto? esto tiene todas las instancias para arreglarse, la cantidad de federaciones que están a punto de cerrar la puerta, por otras razones, no por culpa del gobierno, ni de la política. Hace seis años cuando se iba a realizar el Mundial sub 17, apareció una plata del gobierno para subsidiar este mundial, dos millones de dólares, para pagar entradas".

"Colo Colo tiene todas las formas para arreglar su problema, por las buenas, por las malas, hay abogados, Sindicato de Futbolistas, jugadores con dinero, dirigentes con trayectoria, gente que tiene redes económicas. Es gente que está en otro nivel, no necesitan ir a pelusear a la Comisión de Deporte ¿para qué? si la Comisión debe preocuparse por el grueso de los deportistas chilenos y ellos están con el agua hasta el cogote ¡Es irritante! está bien da chapa, cámara y portadas, hablamos de ellos acá, pero me parece que no corresponde, para nada", sentenció.