Guarello: "El problema del futbolista es que tiene el físico de Pailita y Marcianeke"

El periodista fue muy duro con la generación actual de jóvenes jugadores de la Roja de todos. Para Guarello, el biotipo nacional está pasando la cuenta en torneos internacionales.

“El problema del futbolista chileno de hoy es que tiene el físico de Pailita y Marcianeke. Van a jugar y se encuentran con unos ecuatorianos así (gesticula), el ecuatoriano se mueve y el chileno sale volando, lo agarra la brisa de la tarde y se lo lleva fuera de la cancha”, dijo Guarello en Deportes en Agricultura.

El comunicador cito las palabras del Pato Ormazábal, ex DT de La Roja Sub 20: “Tenemos un problema de biotipo grave en este momento y si le sumamos a eso el problema mental admitido por Patricio Ormazábal, quien confesaba que sabía antes del Sudamericano no había nada que hacer, porque la cabeza de los jugadores no les daba”.

“Después del partido con Inglaterra cacharon que los ingleses les pegaban con el traste y salían, no ganaban una pelota dividida”, reveló el comentarista.