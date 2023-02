Guarello dispara con todo en contra de Solabarrieta y ESPN

El periodista recordó un programa donde Yáñez, Fernando Solabarrieta y otros más entrevistaron a Cagigao, para Guarello hubo un "lavado de imagen" del español.

“Lo peor de todo, lo más grave, es que se vendió la pomada de que el fútbol chileno iba a cambiar rotundamente a partir de un plan, una revolución que nunca antes se había hecho, y hubo pelotudos que se la tragaron y la compraron. Al payaso número uno lo aplaudieron en televisión. Fue en ESPN, lo siento, pero tengo que decirlo”, lanzó Guarello de entrada, en Agricultura.

“¿Eso qué tiene que ver? Si vamos a empezar a tirar nombres porque sí…”, contestó el ‘Pato’, a lo que Guarello insistió: “Una cosa es equivocarse, pero otra es que teniendo antecedentes a mano recientes, se le hiciera un lavado de imagen”.

“Todos nos hemos equivocado acá, querer tener el techo de vidrio para estar dando nombres y apellidos no corresponde”, replicó Yáñez.

“Una cosa es equivocarse, y otra cosa es ser parte del circo. Dejémonos de joder, está bueno ya”, insistió el reconocido periodista.

Guarello cerró su furioso discurso asegurando que “le estaban poniendo fichitas a Cagigao no en el principio, después de la cagada que me quedó a mí. Esos no son errores, yo me puedo equivocar, pero no me presto para operaciones mediáticas”.