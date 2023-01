Guarello dice tener la solución para el caso de Juan Martín Lucero

El comentarista cree que hay que hablar con Fortaleza de Brasil para que se lleve a Juan Martín Lucero a Brasil sin problemas, a cambio del dinero correspondiente y un jugador en compensación brasilero.

"Yo creo que fue un error de Quinteros estar tanto rato afuera. Porque sabía que había jugadores que se estaban yendo, crítico. Un DT de experiencia sabe que está bien irse de vacaciones, pero hay un momento en que tiene que recuperar el control y estar muy cerca, como perro de presa, porque sabía que se tenía que ir Suazo, y podía haber sorpresas”, dijo Guarello.

El periodista agregó: “y tiene que estar muy claro de los jugadores que le pueden traer. Entonces me parece que estuvo muy lejos en el momento que pasaron cosas, y cuando llega la leche ya estaba cocida. Ahora en plena pretemporada intentar armar el plantel, cuando hubo mucho tiempo para definirlo o dejarlo más menos cortado”.

Pero no se quedó ahí y dijo que. "Ahora él había firmado hace poco, primero tiene que devolver esa plata, y segundo, lo que tiene que hacer Colo Colo es decirle a Fortaleza: ‘llévatelo, pero me debes tanta plata y mándame un jugador’”, añade el rostro de Canal 13.

Juan Cristóbal Guarello sentencia que “Colo Colo puede traer dos extranjeros: el cupo de Lucero y el de Gabriel Costa. Entonces les dices ‘dame un delantero. –No. Ya, es que tengo a Caquinha... –Pero no me mandes el de 37 años con seis operaciones a la rodilla’. Un jugador y plata. Un brazuca de primera acá juega. Funciona. Pero le tienes que buscar una fórmula, no tiene por qué ser esa. Puede ser plata, plata. O dos jugadores, no sabes. Claro, si se llevan a Lucero es porque no tienen un nueve, un nueve no te van a mandar, pero en Brasil los planteles son muy grandes porque juegan muchas copas”.