Guarello dice que el grupo de Colo Colo en Libertadores "vale callampa"

Guarello analizó la derrota de Colo Colo ante Boca en la Bombonera: “Pereira jugó horrible, pero en este grupo jugar mal es como la tónica. Este es el grupo más malo que le he visto Colo Colo en la historia. Independiente de la chapa de Boca, nunca enfrentó un grupo más fácil. Se pasaron. La Copa de Asia tiene más ritmo que esta poronga”, comentó Juan Cristóbal Guarello.

En ese sentido, el comunicador asegura que el planteamiento de durante el partido de Quinteros fue muy pobre, por los jugadores que manda a la cancha a tratar de conseguir un triunfo en Argentina.

“Los cambios le salieron mal a Colo Colo. Pero apenas le anotaron el 1-0 se amurró y se asustó y algunos jugadores se escondieron. Castillo entra y no quiere jugar. ¿Cómo pones a Rojas? Es culpa del entrenador, por qué pones a un jugador que se va. ¿Los otros no dan? ¿Oroz no es más? Para qué traes a Moya, lo llevas a Argentina a ver a la familia. Colo Colo tiene una banca de 20 y 10 no van a jugar”, detalló en Radio Agricultura.

“Un desastre Colo Colo en La Bombonera. Jugó con el peor Boca que ha enfrentado y perdiste. No tanto por juego, fue por temperamento. Poca rebeldía, poca actitud. En los minutos finales con las lesiones, con un pie Advíncula, Colo Colo con uno y medio más, ni metes un centro, pierdes la pelota un desastre. este Colo Colo es terrible”, reveló Guarello.

“Colo Colo depende de Colo Colo, porque el grupo es callampa. Si gana a Pereira clasifica, pero si pierde es capaz que quede fuera de la Sudamericana si Mongas le gana a Boca o saca el empate y hace la gracia. tiene que reformular el plantel el técnico porque esto no sirve para nada”, finalizó.