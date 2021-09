Guarello destruyó al entorno de Robbie Robinson tras salida de La Roja

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, criticó al padre, al representante y al entrenador de Robbie Robinson por su polémica salida de La Roja.

Robbie Robinson asomaba como la gran novedad de Chile para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Pese a eso, el delantero abandonó la concentración de La Roja a un día de enfrentar a Brasil para evaluar si quiere jugar por nuestro país o por Estados Unidos.

Dicha situación causó la molestia absoluta de Juan Cristóbal Guarello, quien se tiró sin filtro en la última edición de Los Tenores de Radio ADN. "Si sucumbió ante la presión, no tiene lo que se necesita. O tomas la decisión antes de venir o llegas acá y juegas por Chile. Eso de irse el día anterior al partido es porque no tiene lo que se necesita".

"El error de Robinson fue haber venido. Si pensó que sería titular, estaba equivocado. Si ya vienes, eres adulto, estás en algo serio. Hay dinero involucrado, la expectativa del país. No es para llegar y pescar tu bolso e irte. Le quitas convocatoria a otro jugador, despotencias a la selección que dijiste que ibas a defender. A esta altura y a este nivel, no se juega", añadió.

Te puede interesar: El duro "palo" de Marcelo Díaz a Robbie Robinson

"El representante lo hueveaba todos los días. El entrenador también. El papá también porque lo quiere jugando en Estados Unidos, pero eso lo tenía que resolver antes de venir. Nadie hubiese criticado", complementó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011.

"¿Qué necesita Chile? 11 jugadores en la cancha hoy. Los que estén mejor. Los que quieren y pueden. Entiendo que la cabeza es un territorio ultra complejo, pero en momentos de exigencias tienes que tomar decisiones para poner a los aptos y Robinson no estaba. Quedó claro que no tiene lo que se necesita", continuó.

"Ahí está el temperamento del jugador fuerte. De subirse al buque, de comprometerse, esto no es un juego ni es un partido de la liga universitaria. Hay millones de espectadores, un país que me deseó buena suerte y no le dio", añadió.

"Me extraña porque viene de una cultura donde se ensalza al ganador. Que el segundo no existe y hay una cultura y comercio sobre el deporte. Están empapados de eso, de la competitividad. Si no fue capaz de aguantar y jugar por Chile, no era el hombre nomás", cerró.