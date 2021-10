Guarello destacó alza de La Roja en Eliminatorias tras nueva triple fecha

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, aplaudió a la Generación Dorada y reconoció que “pasó algo en el camarín y se arregló”.

La Selección Chilena sigue con vida en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 tras una ardua triple fecha. La Roja venció a Paraguay y a Venezuela, con lo que mantuvo las ilusiones de poder ganarse un cupo rumbo a la próxima cita planetaria. Lo que gustó mucho a Juan Cristóbal Guarello.

El periodista de Radio ADN habló tras la victoria ante la “Vinotinto”. "Lo primero que uno tiene que aterrizar es que Chile, con lo que tiene hoy, tiene la obligación de pelear. No podía ser que pasaras de ser el campeón de América a ser el peor, no era la realidad. Pero la tabla te puso ahí un par de horas", comentó para partir.

"Cuando el equipo hace la tarea lógica de ganarle a Paraguay Venezuela de local, suma. Pero encuentra respuesta donde no tenía. Con Brereton tienes referente en el área que no tenías, altura que no tenías, un hombre fuerte que va a pelear y ahí hay que entender el trabajo de (Reinaldo) Rueda buscando, buscando y buscando hasta que le aparecieron jugadores que se sumaron luego".

Y a pesar de lanzarles duras críticas, se tomó un segundo para aplaudir a los emblemas del equipo. "Dentro de eso es fundamental la estructura, que es la Generación Dorada. No se puede negar. Con Alexis, Vidal, Isla, Bravo, Medel, el equipo es otro. Gana personalidad, estatura, en presencia, los rivales te respetan".

"Esta agresividad hay que mantenerla ante Paraguay porque hay que ganarlo. Van a empezar a sumar los otros, entonces ese punto que al principio parecía bueno ya no lo es. Estos seis puntos se daban por descontados, ni se analizaban en la sumatoria”.

“Nos habíamos olvidado de qué era estar peleando y nos quedamos en ciertos aspectos, como la buena defensa o que le equipo no se achica, en el folclore de la Generación Dorada", añadió.

"Este puntaje era el que suponíamos como piso el miércoles de la semana pasada. Ahora no solo se sumó, sino que el equipo mejoró mucho. Por ahí ganabas pero jugando mal. Mejoró el juego y la actitud, la intensidad, la concentración", cerró.