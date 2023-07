Guarello descarga toda su artillería en contra de Claudio Palma

Guarello en medio de su última transmisión del programa La Hora de King Kong de Youtube le respondió a un cibernauta, un seguidor le hizo la siguiente pregunta en vivo: “Cuando Palma dijo en la final de la Centenario que ‘quién dijo que Bravo no salvaba partidos’, ¿era un palo para usted, señor?”.El ex Tenor de ADN no se quedó callado.

“Sí. Pero hay un tema con Bravo. Se demoró ocho años en empezar a ganar partidos con la Selección. Es más, en el Mundial 2010 se comió dos goles importantes: el cabezazo de Juan y el gol de Villa. En la Copa América 2011 también tuvo varios problemas. Bravo cambia cuando se va al Barcelona. También hay otro detalle, en esa primera ronda de la Copa América, Bravo había andado mal”, partió diciendo el comunicador.

Luego, el rostro de Canal 13 manifestó que: “Hay gente que siempre está con el ganador. Siempre. Esos mismos que criticaban lo de Bravo, que yo fui de frente con eso, qué van a decir sobre lo de Buljubasich. A ver si dicen algo, a ver si han investigado algo alguna vez en su vida, si se han metido en la pata de los caballos, si alguna vez hicieron alguna pregunta incómoda, si alguna vez salieron del papel de cheerleaders”.

“Yo me puedo equivocar, pero al menos trato de buscar. Hay otros que sólo se dedican a alabar. Y así es fácil. Cuando te conviertes en relacionador público. El periodismo es otra cosa, compadre. Es ser incómodo. Por eso relatar no es lo mismo que hacer periodismo”, agregó.

En la misma línea, el también comentarista de Radio Agricultura reclamó lo siguiente: “no sabía esa cuestión. Raro porque trabajamos en el mismo canal. Después el Negro va a decir ‘oh, chuta, no quise decir eso’. De hecho, voy a contar una anécdota del Negro Palma”.

“Cuando el Negro Palma se tiró ese discurso después de ganar la Copa América 2015, ese que ‘a mí no me gusta la ópera ni el teatro. Me gusta el fútbol’, después el canal quiso hacer un video con eso y yo me negué. Me parecía una oda a la anti intelectualidad, una oda en contra de la ilustración, una oda a la ignorancia”, contó.

“Perfectamente te puede gustar Elías Canetti, uno de los grandes pensadores del siglo XX, y ver tranquilamente un partido de Magallanes con Ñublense. Se pueden juntar las dos cosas. Esto, es un gran libro, no muerde. No muerde. Puedes jugar fútbol y leer. No va a pasar nada. Pregúntale a Valdano”, continuó diciendo.

Con el libro “Si esto es un hombre” de Primo Levi en la mano, Guarello dijo que: “Esto no muerde, es más, enriquece tu vocabulario y cuando relatas, narras o hablas tienes una gran cantidad de herramientas para comunicar si tienes lectura en la vida... Entonces, a mí eso me pareció un ataque a la ilustración y lo que salva a la humanidad es la ilustración”.