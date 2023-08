Guarello desata toda su furia contra periodista nacional

Guarello ya había criticado duramente al comunicador que vive fuera de Chile, ahora J.C. se fue con todo contra Maks Cardenas por el tema Felicevich: “Hay una persona que me ha seguido atacando. Quiero contarles de un personaje que veía en la tele cuando chico. Este personaje que me ataca solo publica cosas a favor de Fernando Felicevich y de los dorados, pero que son de Felicevich. No habla nunca de Bravo”, expresó en su programa La Hora de King Kong.

El polémico comunicador hizo una curiosa comparación con el pasado: “En antiguas épocas, había en TVN, en 60 minutos, un personaje que se llamaba Rafael Kittsteiner… que era tan chupamedias con Pinochet, que lo sacaron por chupamedias. Terminó haciéndole daño a Pinochet. Tener un tipo tan doblado, tan obsecuente, tan guata de callo, con la visagra en la espalda, al final tuvieron porque le hacía mal”.

Además, el ex Radio ADN dijo que: “Este otro es el Rafael Kittsteiner de Felicevich. Es tan chupamedias que le hace mal a Felicevich lo termina caricaturizando ¡Búscate otro FF! Si este hace mal, es muy ridículo y evidente, termina siendo grosero y ¡Cómo se regala! Entiendo le pagan la cuestión. Pero cómo si estos tipos tan obsecuentes, si le hacen mal, el Rafael Kittsteiner, ayayai”.

El rostro de Canal 13 no tuvo clemenci con su colega: "No tiene club, era todo humo. Lo han manejado mal, seguramente va a encontrar clib, porque es un buen jugador, todavía está vigente e hizo una buena campaña en el Marsella, pero no necesita a estos embaraos que estén mintiendo ¿Para que mienten? ¡Que horror hueón!”

“Yo vi la prensa más obsecuente y más regalada. Ya la leí, la aguanté, el piso mojado la usé con eso. Vi 60 minutos toda mi infancia, para seguirla viendo hablando de los representantes. Ayayai, pobre hueón. En fin, hablemos del fútbol joven, hablemos de algo importante..”, finalizó.