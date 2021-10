Guarello defiende a Brereton: “No es Zamorano o Salas, pero es aporte"

El comentarista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, utilizó su espacio en Radio ADN para defender el trabajo realizado por Ben Brereton en La Roja.

Juan Cristóbal Guarello nuevamente aportó al debate con respecto al aporte de Ben Brereton Díaz a la Selección Chilena. El inglés-chileno viene de marcar el primer gol del 2-0 sobre Paraguay, pero Rafael Olarra dejó la grande señalando que el ariete aporta más actitud que fútbol.

Y recientemente fue Martín Lasarte quien defendió a Brereton de los dichos del ex defensa de la U. Y para el periodista de Radio ADN todavía falta que el estratega uruguayo de La Roja se cuadre con Brereton, por lo que se sumó a la defensa de lo aportado por el goleador del Blackburn Rovers.

“Hay una cosa que hay que precisar bien: los fenómenos mediáticos, más allá de lo futbolístico, tienden a distorsionar lo que realmente es el aporte en la cancha. Pero en este momento de la selección chilena el aporte de Brereton es muy grande por lo que hay”, indicó en ADN.

Tras eso, agregó que “entonces empezar a decir lo que debería ser nuestro nueve… no. No hay otro igual. Los 9 de similares característica que pusiste no te rindieron. Hay 10 nueve mejores en los últimos años del fútbol chileno, es más Zamorano, es más Salas, el Chupete Suazo”.

“No sé si Reinaldo Navia en su mejor momento es menos, pero Brereton es un jugador que está creciendo y es un gran aporte. No hay que volverse locos porque el momento de la selección es complicado y aún está lejos (del Mundial)”, añadió.

“Pero también me gustaría que Lasarte, que está bien que lo proteja, pero un poquito más de cariño…. Brereton no habla español, no le importa lo que diga Lasarte en conferencia y capaz le traducen un poquito y hasta se aburre, pero también un poquito de cariño”, complementó.

Para cerrar, indicó que “la banca chilena ha actuado con suspicacias sobre Brereton. Que hay que llevarlo, esperarlo, pero sigue en ese tono. Cuando Chile jugó mal, Ben también jugó mal. Si no es Pelé. Pero me gustaría un poquito más de convencimiento y si te rindió bien de 9 ponlo allá. Contra la banda va a correr y te la va a pedir, pero se pierde”.