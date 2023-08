Guarello culpa a Felicevich por presente de Alexis Sánchez

Guarello repasó al polémico representante de jugadores que maneja los destinos profesionales de Alexis Sánchez.

“El presidente del Marsella dijo que el plantel estaba listo y que quizás había cupo para un lateral derecho, pero que se cansaron de esperar. Es decir, Alexis Sánchez, que quedó libre hace un rato del Marsella (…) en este momento el club le cerró la puerta”, dijo en la Hora de King Kong.

En tal sentido, Guarello revela que hay una “la campaña de humo”.

“Esta chacota de Alexis al Barcelona lo inventó un corresponsal español de una radio chilena, que sabía que si tiraba el caramelo iban a picar varios, y picaron muchos. Luego el Inter esta semana, la Roma. Y ahora apareció Palmeiras y Corinthians”, agregó.

"Están medios desesperados. Fefe (Fernando Felicevich) está trayendo los jugadores a Brasil porque los mercados europeos se le van cerrando y/o no le pagan lo que él quiere”, profundizó.

En esa misma línea, el rostro de Canal 13 lamentó el “mucho humo y por el momento no pasa nada con Alexis, no tiene equipo. O él se manejó mal o lo manejaron mal, o entre todos armaron un lío gigantesco”.

“Puede ser él quien no quiere seguir en el Marsella o el empresario le puede estar vendiendo la pescada y todos comprando ese pescado podrido, que tiene origen, o en el telefonazo de la oficina de Vitacura”, agregó.

“O está apuntando muy alto o alguien le vendió la pomada a Alexis que iba a volver al Arsenal“, cerró.

