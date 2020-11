El periodista le bajó el pulgar al supuesto interés de ByN por el volante chileno.

Guarello analizó la idea repatriar el talentoso jugador:

"El plantel está jugando con bototos de astronautas, no pueden pedir ni la hora. El plantel exigiendo cosas cuando se arrastran por la cancha como si jugaran con una pelota medicinal… Si Quinteros pide a Valdivia, okey, ¿pero los jugadores? En este momento armamos el equipo de Los Tenores y sacamos un empate en el Monumental”, dijo en ADN.

Agregó que “esto vuelve a demostrar que a Mosa le piden cualquier cosa y termina… Ese es el problema que Colo Colo arrastra hace cuatro años. En vez de arreglarlo lo profundiza. Y si llega Valdivia se tiene que ir Harold (Mayne-Nicholls) al tiro. ¿Cuánto más Colo Colo puede vivir con lo absurdo? ¿No basta lo que muestran en cancha? Esto demuestra el desgobierno de Colo Colo”.

Sobre la misma línea, aseveró que: “me cuentan que lo quieren traer por dos años. A Mosa se le arrancó la tortuga dentro en el ascensor. Es terrible la cantidad de errores de Colo Colo en el último año. Lo mejor de Colo Colo es que, como se mandan una cagada tan grande el miércoles se olvida la del domingo. Es un espiral cada vez más rápido. La cagada deportiva tapa la administrativa y después la administrativa tapa la deportiva. Es un escándalo”.

Y Luka Tudor también opinó sobre el tema: “sin contar todas las lesiones de Valdivia, que anda bien y anda mal, en ningún momento un plantel puede pedir un jugador. No corresponde. Y no se puede, con todo lo que admiro el talento de Valdivia, no se puede”.

Sentenció que “deben trae un jugador un cuarto de lo que es Valdivia, pero que juegue. Lo de Matías Fernández es un ejemplo latente de cómo no hacer las cosas”.