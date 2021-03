Guarello contra Blandi: “El jugador más caro de Colo Colo inventando lesiones… el equipo médico ya se ríe”

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, se tiró en picada contra Nicolás Blandi tras el término de la pretemporada de Colo Colo.

Después de arduas semanas de entrenamiento, Colo Colo dio por finalizada su pretemporada con un doble amistoso ante Curicó Unido. Los albos igualaron 1-1 en el primer partido, que duró 30 minutos. Y en el segundo encuentro vencieron por un rotundo 4-0 al equipo de Martín Palermo.

Antes de eso, en el duelo ante Rangers, Nicolás Blando no vio minutos en la cancha. Esto confirma que el director técnico, Gustavo Quinteros, no está ni cerca de tener considerado al ex atacante de San Lorenzo, quien no ha podido mostrar su mejor faceta desde que llegó a nuestro país a comienzos del 2020.

Es más, desde el interior del equipo reconocen que no existe mucha conexión con el atacante argentino debido a una supuesta falta de compromiso. Esto teniendo en cuenta que el ex Boca Juniors es el jugador con el sueldo más alto en Macul. Y como guinda de la torta, tampoco ha aparecido un equipo que se lo quiera llevar.

Ante dicho panorama, Juan Cristóbal Guarello utilizó su espacio en Radio ADN para criticar duramente al jugador de 31 años. El destacado periodista deportivo afirmó que hasta el cuerpo médico del “Eterno Campeón” se ríe de las permanentes lesiones que sufre Blandi.

“Hay una cosa, es como si Blandi empezara de cero este 2021, ¿pero tendrá las ganas? Cuando tuvo que estar no estuvo. Ese es el tema de fondo con Quinteros, porque Colo Colo la vio de todos colores al final del campeonato, no tenía jugadores entre lesionados y suspendidos, y el jugador más caro del plantel inventando lesiones. Eso terminó sacando de quicio a Quinteros. Y es un jugador caro para que se lo lleven”, comenzó.

“Hay cosas que no se le pueden achacar a Blandi, por ejemplo el bengalazo, la pelea con Salas que no tenía nada que ver, cuando lo pasan a esta ley del desempleo que él no sabía que existía; pero sobre el final del campeonato pudo meterse ahí y ser fundamental. Colo Colo necesitaba un gol más por aquí o por allá y no estuvo. Resulta que acusaba lesiones que los exámenes desmentían y Quinteros no es tonto. Ahí lo cortó”, añadió.

Para finalizar, Guarello se tiró con todo disparando que “todos los días se aprieta algo, dicen en la parte médica de Colo Colo. Ya se ríen… entrena dos días y el resto puro kinesiólogo. Tiene que buscar club, alguna fórmula. Ya es mucho rato. Llegan a reírse adentro”.