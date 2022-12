Guarello celebra la salida de Francis Cagigao de la Roja

Cristián Alvarado informó en Deportes en Agricultura que “finalmente Francis Cagigao le dice adiós a la gerencia de selecciones, no va más. Como termina contrato en diciembre se va” ,ahí vino la reacción de Juan Cristóbal Guarello.

“Lo de Cagigao fue un lujo que se dio el fútbol chileno, por lo caro que salió. Siempre le pido a la gente que haga la cronología de las cosas, que busque el archivo y vean lo que se dijo de Cagigao cuando llegó: que era un gerente de selecciones. Después se dijo que en verdad no iba a ocupar el puesto de Ian Mac Niven, pero finalmente lo ocupa. Después el termina echando a Mac Niven y lo negó cuando salió conmigo al aire en ADN. Y a mí Mac Niven me dijo: perdón, él me echó”, dijo Guarello de entrada.

El comentarista agregó que “cuando tuvo que hacer la gestión con la selección chilena trae de técnico a Lasrte. Según él no se reunió con Lasarte porque estaba en Chile haciéndose un procedimiento médico… Pero se reunieron porque Lasarte se vino a hacer un procedimiento médico, después que se le habían caído 14 candidatos”.

“Sabemos cómo terminó la selección, que la agarraron sexta y la dejaron séptima. No mejoró nada la salida de Rueda y la hizo bajar. Pero esas son circunstancias, te puede ir mal en las eliminatorias, ya. Lo que no se puede aceptar es que mienta. Dijo que él trajo a Brereton, cuando la propia mamá del jugador dijo que lo había llamado Rueda, más allá que lo echaran a Rueda antes de que Brereton jugara efectivamente por Chile, eso es otra historia. Y se atribuyó ese mérito”, dijo el comentarista de Agricultura.