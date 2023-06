Guarello barre el piso con Beausejour al recordar pelea con Cagigao

Guarello sigue dejando la escoba en las redes sociales con su nuevo programa llamado "La Hora de King Kong". El comunicador relató en su transmisión de día jueves sabrosos detalles de su salida de Radio ADN.

Juan Cristóbal Guarello aseveró que: “Cagigao empieza a mentir de manera descarada, que no había GPS ni listas de jugadores. Y ahí, lamentablemente, una persona que se me cayó fue Jean Beausejour. Él estuvo entrenando 2 años antes con GPS ¿Cómo que no había? Le debería haber dicho que sí había. Él se quedó callado”.

Jean Beausejour también entró al baile: “Beausejour perfectamente pudo haber hablado y decirle a Cagigao: Francis, sí había GPS en la Selección. Al menos pudo desmentirle una”, agregó Guarello.

FOTO: Discusión entre Cagigao y Guarello en Radio ADN.

Para cerrar, el comunicador detalló que “luego, Bose me llamó el sábado y se disculpó que no sabía nada y que la cuestión, pero no importa, da lo mismo (…) Quedé impresionado con su actitud ese día”.

El rostro de Radio Agricultura repasó nuevamente al español: “Está delirante, este huevón se cree sultán. Es una vergüenza, yo no lo hubiera aguantado jamás. Estuve peleando con este hombre, no aguanta crítica alguna. Es de gritos y amenazas constantes. Cree que los medios tienen que decir lo que él plantea y no lo pueden cuestionar. Es un idiota”.

Para cerrar, exclamó que: "me decían desde dentro de la ANFP. Es una fuente irreprochable que no podía revelar. Descubrí la cara más triste del fútbol chileno. Una persona por darse el gusto pasa por arriba de toda la organización”.

Guarello streamer y los tenores. pic.twitter.com/bLIHxsYzsB — jaime zúñiga (@jota_zuniga) June 23, 2023