Guarello barre el piso con Arturo Vidal por pelea con Sampaoli

Vidal le mandó un duro mensaje al entrenador trasandino tras su salida de Flamengo: “me tocó un entrenador perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, sentenció el Rey, palabras que dejaron la escoba en las redes sociales, uno que tomó la palabra fue Juan Cristóbal Guarello en su programa de Youtube:

“Yo no creo que Sampaoli sea un técnico perdedor, ahora último ha pifiado, pero en la U hizo una campaña extraordinaria, en la selección estuvimos a un tiro en el travesaño de llegar a cuartos de final y yo creo que a Colombia le ganábamos y ganó la Copa América. Ahora, que Sampaoli es un bandido y tiene un montón de ‘yayas’, un día podríamos contar su historia, pero no es un perdedor”, afirmó Guarello en la Hora de King Kong.

“Vidal no puede creer que haya quedado fuera de la titularidad en Flamengo, pero él ya la había perdido ¿Cuándo fue titular Vidal? con el portugués no era titular. Ya dijimos lo de Sampaoli, si el jugador no le sirve le da lo mismo, chao”, sentenció.

El rostro de Canal 13 no se guardó nada: “Vidal cree que juega más de lo que está jugando, cree que físicamente está mejor de lo que está ahora y lo lamento. Si Vidal adaptara su juego al fútbol que tiene hoy, sería otra cosa. Él cree que sigue teniendo 30 años y que sigue en la Juve”, concluyó Guarello.

Los ataques contra Vidal

“Sampaoli te perdono el cag… el 2015 y te saco campeón”, “cualquier técnico te mataba por lo que hiciste en 2015 y Sampaoli te respaldó”, “más respeto con Sampaoli, es un buen entrenador y no tiene la culpa de tu mal rendimiento”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales en contra de Vidal.