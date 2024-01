Guarello avisa que Vidal es la solución para el mal liderazgo de Gil

Arturo Vidal está a solo una firma de concretar su retorno a Colo Colo después de 16 años y por su estatus se espera su aporte no solo dentro de la cancha. En este sentido Juan Cristóbal Guarello sacó toda su artillería para lanzar sus dardos contra Leonardo Gil, a quien acusó de ser un líder negativo en el camarín.

"Lo que yo sé es que hay gente en el camarín que quiere a Vidal porque necesitan un contrapeso. Dicen que hay un liderazgo en el camarín que no es beneficioso, sobre todo para los jóvenes. Que diga qué pasa acá, a los cabros no me los tratan así", comenzó diciendo Guarello durante el programa de Radio Agricultura.

En ese mismo sentido afirmó que hay un problema serio en el camarín albo y que Vidal podría intervenir en él. "En Colo Colo hay un tema en el camarín y hay muchos, los chilenos, sobre todo, que quieren que llegue Vidal y haga contrapeso. No hay ninguno, ni Pavez", señaló. Luego, al ser consultado si era Leonardo Gil el líder negativo, afirmó que "sí, nadie más. Hasta Pavez quiere que llegue Vidal".

Juan Cristóbal Guarello acusa de mal líder a Leonardo Gil.

Todo esto hace recordar aquel intenso momento que vivió Leonardo Gil con Gustavo Quinteros en un ya olvidado partido ante Magallanes en Rancagua, cuando el "Colo" se mostró muy molesto al ser sustituido por el entrenador, insultándolo fuertemente y sin ningún filtro mientras se dirigía al banco de suplentes.

Es así como Juan Cristóbal Guarello no tuvo ningún filtro para cargar contra Leonardo Gil y destapar un supuesto liderazgo negativo, principalmente en contra de los jugadores más jóvenes. Es por esto que Arturo Vidal vendría a contrarrestar la situación y ser una especie de bombero para ir en ayuda de Esteban Pavez.