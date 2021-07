Guarello arengó a La Roja: "No se achican ni les asusta jugar con Brasil"

El periodista deportivo dejó en claro que se ilusiona con que La Roja logre la hazaña y derrote a Brasil en cuartos de final de la Copa América 2021.

La Roja ya se encuentra en Brasil para su vital partido por los cuartos de final de la Copa América 2021. El "Equipo de Todos" chocará con los dueños de casa buscando la hazaña que les permita avanzar a las semifinales.

Y la gran noticia del día la dio Alexis Sánchez, quien superó su lesión y se integró sin problemas a los entrenamientos pensando en la "Canarinha". Y, a pesar de que aún no se sabe si será titular, desde nuestro país Juan Cristóbal Guarello pidió calma.

Así, usó su espacio en Los Tenores de Radio ADN para referirse al regreso del "Niño Maravilla", y le mandó un aviso a Lasarte. "El entrenador tiene que ser cuidadoso con eso, se viene una fecha eliminatoria donde hay que sumar puntos. Tiene que ver lo que quiere, cuánto lo quiere usar y si vale la pena arriesgarlo, dependiendo del partido".

Es más, el propio Guarello señaló que el tocopillano no debe ser titular ante Brasil. "No creo que vaya de arranque, la selección se ha estado moviendo para todos lados en los últimos días. Creo que irá con dos líneas de cuatro y con Alexis en la banca, si es que llega".

Pese a eso, el periodista deportivo se mostró optimista. "Lo mejor que tiene Chile es la experiencia de un grupo de jugadores que no se achican ni les asusta jugar con Brasil. Tienen demasiadas cicatrices en el cuerpo, no se los va a comer. No les angustia".

Bajo lo mismo, reconoció que La Roja solo tiene que levantarse tras la dura derrota con Paraguay. "No sé en qué nivel estará Alexis, Vidal ha mejorado y vuelve Pulgar. A veces es bueno tener tu peor partido en el momento que menos daño eso".

"Ya lo tuviste, sabes lo que no hay que hacer y el equipo se siente cómodo cuando lo salen a buscar. Puede ser fortaleza", complementó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011.

Para finalizar, le llamó la atención a los jugadores para que confíen más en Ben Brereton. "Le creen poco. La pide para que la tiren en profundidad, pero no lo buscan mucho. Quizás es porque no lo conocen, pero habría que pensar más en su potencia", cerró.