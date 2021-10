Guarello advierte que en la U rodarán cabezas y “armarán equipo nuevo"

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, dejó en claro que la demora en las renovaciones de la U son señal clara de que la dirigencia está “en otra”.

Universidad de Chile no la pasa nada de bien ni en el ámbito futbolístico ni mucho menos en el dirigencial. Los azules no han conseguido ganar después de caer en el Superclásico con Colo Colo, y dejaron escapar la posibilidad de meterse en la pelea por el título. Situación que abordó Juan Cristóbal Guarello.

Pero como si eso no fuera suficiente, la teleserie de las renovaciones continúa dando de qué hablar al interior del CDA. Y es que desde Joaquín Larrivey hasta Fernando De Paul han dejado más que claras sus intenciones de seguir, pero en la directiva se han tomado todo con mucha calma.

Y este martes el arquero universitario asistió a conferencia de prensa, donde señaló que ha habido acercamientos, pero nada concreto. "He tenido conversaciones, varios chicos también en general. En mi caso, no he estado tan pendiente de lo que pasará después de diciembre".

Y fue en Los Tenores de Radio ADN donde el periodista se refirió al “Tuto”, indicando que "es un arquero que rinde, pero no tiene carisma. Esas cosas le juegan en contra. El último tiempo de Herrera fue malo, se comió goles, por algo se va. Pero como el equipo tampoco acompaña, al final cuando el equipo anda mal la caja de resonancia será mayor".

Y tras eso, el comunicador habló directamente del futuro del “Romántico Viajero”, donde destacó que la nueva directiva no está muy interesada. "En la U están pensando en otra cosa, ese es el tema. Jugador por jugador hay mucho que se puede resolver, pero no sé si el foco de los que están haciendo es ese, si les importan tanto el plantel".

"Creo que van a arrasar y van a armar un equipo completamente nuevo, asumiendo el costo del cambio profundo que quieren hacer. Si se queda Larrivey o Arias, ok. Pero no sabemos quién será el presidente de aquí a unos meses más", concluyó.