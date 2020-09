Guarello no está de acuerdo con el posible regreso de Herrera a Universidad de Chiley la renovación de Paredes.

El periodista criticó en los Tenores de ADN a los veteranos del fútbol chileno:

“El tema de la U es cuando vuelve Johnny Herrera, en Colo Colo es cuantos meses le van a renovar a Paredes, que no se toca a Insaurralde, no se puede hablar de este otro ¿Quién termina jugando? El fútbol chileno no está pensando en mañana, no hace políticas para proyectarse, todo se resume en alargar la carrera de jugadores o traer jugadores para alargarle sus carreras”, dijo Guarello.

Agregó que “hay una mezcla de roles en el fútbol chileno hace mucho rato, se está volviendo una liga de veteranos intocables por lo que hicieron varias temporadas antes. Johnny Herrera está bien, estaba atajando bien en Everton hasta el parón por la pandemia. Es un buen arquero, pero llega un momento en que hay que pensar en el futuro”.

“Los equipos grandes no están dispuestos a hacer la transición y comerse un año por la tontera de las redes sociales, por eso prefieren hacer la mixtura de jóvenes con viejos y les sale todo mal igual”, concluyó.