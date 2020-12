Las palabras del vicepresidente de Blanco y Negro siguen teniendo réplicas en los medios de comunicación.

"No se acaba el mundo si toca descender. No habrá problemas en La Moneda. El país tiene problemas más importantes”, dijo Harold en DirecTV, dichos que generaron inmediata indignación en el pueblo colocolino,

Guarello sacó la voz al respecto: “el tema es que él dice que si Colo Colo desciende no se acaba el mundo. Claro, rigurosamente no se acaba el mundo y al otro día sale el sol, ¿pero es un corcoveo social? Lo es. ¿No es tan profundo como otros? No lo es, pero sí provoca malestar en la sociedad”.

“¿Creen que Patricio Aylwin no le vino bien el Colo Colo campeón de Copa Libertadores? Le vino perfecto. Pese a que su bienestar material no era bueno. La gente se sentía bien, son cosas… Cuando la selección gana la gente por un rato lo pasa bien”, agregó el comunicador.

“Estas decepciones profundas pueden aparejar problemas, además estamos en un momento social muy sensible, de estímulos que a veces son importantes. Imagínate sumarle un descenso de Colo Colo. No es que haya otro estallido social, pero va a generar un malestar social”.

Sobre la reacción de la hinchada alba, Guarello aseveró que: “en barrios populares de Santiago puede haber líos, no digo que esté bien o mal. Digo que será otro problema”.