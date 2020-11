El periodista criticó nuevamente al gerente deportivo de los albos.

El Cacique se hunde cada día más y nadie de la dirigencia sale a poner la cara al mal momento, es por eso que el periodista de ADN se refirió a la aparición de Marcelo Espina en una entrevista sobre la muerte de Diego Maradona:

"Hay algo que no entiendo en la estructura de Colo Colo ¿Cómo el director deportivo andaba preocupado de la muerte de Maradona, saliendo en un medio y no preocupado del desastre que tiene adentro? Lo habrá enfrentado eventualmente con Platense, no coincidieron en la selección, tampoco es que su vinculación con Maradona fuera muy grande. Andaba preocupado de aparecer en televisión y no del desastre que tiene en el club”, lanzó.

También comentó la falta de refuerzos del cuadro popular: “Lo increíble es que Unión pudo traer refuerzos, O’Higgins, La Serena y Colo Colo que tiene el gerente deportivo más caro no pudo traer a nadie. Sólo Jara y Falcón, que vino por Zaldivia. Raro, la cosa corría igual para todos y la mayoría se pudo reforzar bien”, esgrimió.

“Todo es una confusión, parece que nadie en el club está enfocado, salvo Quinteros, quien vio el plantel y pensó cómo no iba a salvar a Colo Colo, pero después se encontró con un hospital”, agregó el periodista.

Además tuvo palabras para el mal momento de Carlos Caromna: “Carmona está como Orión, se retiró del fútbol, pero va a avisar un año después. Ayer entró a pegar chuletas, en el primer gol lo pasaron como puerta giratoria, ósea no está. Luego entró Matías que al menos la juega redonda. Entró Blandi que no tocó la pelota, hay que asistirlo, pero a esta altura no puede nadie poner condiciones”, cerró.