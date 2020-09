El periodista le mandó un potente mensaje a ex volante del Cacique.

Desde ByN estudian seriamente cortar el interinato de Gualberto Jara para dar inicio a un interinato de Mena, una situación que, por decir lo menos, aparece curiosa.

"El que tiene que agarrar el equipo no es Mena, es Espina, como lo hizo en algún momento Fernando Hierro con España (tras la salida de Julen Lopetegui)”, sostuvo el comentarista Radio ADN.

Agregó que “Espina es técnico, ex jugador de Colo Colo, ex entrenador de Colo Colo y no en un interinato mandar al técnico de las inferiores para quemarlo, que después el equipo pierde y la culpa es de Mena”.

“Y él armó este equipo, es un DT titulado con experiencia, no le fue bien, pero él debería agarrar este fierro caliente, ¿o no?”, sentenció.