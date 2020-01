Las declaraciones del periodista fueron muy comentadas en las distintas plataformas.

Tras el trágico atropello al hincha de Colo Colo por parte de Carabineros después de partido entre albos y Palestino, el mundo del fútbol ha comentado la situación.

Uno de ellos fue el del periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, que en medio de una transmisión en vivo de Canal 13, lanzó lo siguente:

“La sensibilidad de la gente que está vinculada al fútbol, de los hinchas, está muy afectada por esta tragedia que ocurrió el día martes, pero evidentemente a él, a este muchacho a Jorge Mora, no lo mató el fútbol, lo mató un carabinero, lamentablemente, la tragedia de Chile que no sale de ahí, no salimos de ahí, que terrible”, aseguró el comunicador.

LAS REACCIONES NO SE HICIERON ESPERAR:

Guarello lo hace otra vez...



Durante el bloque deportivo, Juan Cristóbal Guarello no desaprovechó la oportunidad y se refirió a lo ocurrido el martes con la muerte del hincha de Colo Colo:



“Al hincha (Jorge Mora) no lo mató el fútbol, lo mató Carabineros, lamentablemente.” pic.twitter.com/gI6FkZQyzu — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 31, 2020

Que terrible que sea sorprendente y emocionante que alguien simplemente... diga la verdad.



Así está de amordazada la TV. https://t.co/RNVUm4x9Up — baradit (@baradit) January 31, 2020

Guarello acaba de decir "a Jorge no lo mató el fútbol, lo mató carabineros"



👊👊👊👊 — Antoniaa (@aaanto_o) January 31, 2020

PERO QUE GRANDE ERES JUAN CRISTOBAL GUARELLO, NO DICES NADA MAS QUE LA VERDAD, AL HINCHA ALBO LO MATO UN PACO, QUE HOY ESTA EN SU CASA CON SU FAMILIA, SIN CASTIGO Y JORGE, SIN JUSTICIA. ASI DE SIMPLE ASI DE TRISTE, ASI DE REAL ES CHILE, ASI DE MIERDA ES ESTE PAIS. https://t.co/FojBUFXH5V — DOÑA TOTI 💪🏻 (@Toti_Alba_) January 31, 2020

Y recuerden esto #PacosAsesinos

“Al hincha de Colo Colo no lo mató el fútbol, lo mató un carabinero". Guarello pic.twitter.com/RQHubBqyCZ — Darthfabi (@Darthfabi1) January 31, 2020

Y a Guarello le bastaron 4 palabras para dejar dando vueltas en círculos al neonazismo chileno. — Chico Percebe 🇨🇱 (@percebe27) January 31, 2020