El periodista analizó la derrota del Cacique ante Santiago Wanderers.

Juan Cristóbal Guarello criticó el paupérrimo trabajo físico de los albos, además de puntualizar en los pobres rendimientos individuales que se vieron en el Cacique:

“Cuando se trascendió que Paredes podía ser titular, acá se dijo que tuvo que superar por mucho a Blandi para poder jugar. Y después cuando juega Blandi un dice bueno, que pasa acá. O sea, como un jugador que vale lo que vale Blandi, que tiene la fama de Blandi, la trayectoria de Blandi y que se pagó lo que se pagó por Blandi, ni siquiera toca la pelota en un equipo que va perdiendo de local por un gol de diferencia. Ni siquiera pasa lo que decía Sampaoli, de revelarse y bajar a buscar. No, se quedan arriba descasando. Y al final de Blandi al final no se supo nunca más”, reclamó en Los Tenores.

La pregunta que yo hago, viendo el bajón físico que tuvo Colo Colo en el segundo tiempo, porque no tuvieron ni para tirar un ollazo. ¿Cuánto le está costando a Colo Colo ese mes de rebeldía y conflicto con los jugadores? ¿Cuánto se trabajó con el plantel? ¿Cuántos jugadores quedaron fuera de forma? Ahí hay algo evidente, porque físicamente el equipo de vino abajo”, declaró.

“¿Vale la pena que siga jugando Insaurralde? ¿No hay un central joven metedor que pueda saltar y que no mira la jugada? Esto es in atacar la trayectoria y todo lo que tiene Insaurralde, pero resulta que, si un jugador como Enzo Gutiérrez, que perdió el 30% de su explosión física con su lesión hace tantos años, te gana dos veces el pique corto, hay algo que no está funcionando bien”, aseveró.