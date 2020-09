Guarello a Colo Colo: "Ganan el doble de un gerente de Codelco y no son capaces de pegarle al arco"

El periodista de ADN les reclamó falta de compromiso a los jugadores del plantel albo.

El comentarista deportivo no tuvo pelos en la lengua a la hora de describir la crisis del Cacique:

“Cuesta encontrar otro partido de Colo Colo u otro equipo grande de Chile con este nivel de desidia. Una cosa es que no haya funcionamiento, porque no lo hay en un equipo que no está bien trabajado, y el gol de Ramón Fernández muestra ahí varios errores… pero hay algo que no tiene sentido: cuando eres futbolista profesional y ganas lo que ganas no puedes jugar así”, comenzó diciendo en el programa Los Tenores de Radio ADN.

El periodista agregó que “está bien, el equipo no está bien en su conjunto, pero hay rendimientos individuales que se pueden rebelar y decir ‘no podemos jugar así’. Pidan la pelota, intentan un desborde, le pegan de distancia. Cómo un jugador no sabe hacer una pared, decirse en la cancha juntémonos y armemos una cosita… no puede ser que un equipo se arrastre de esa manera porque es una falta de respeto con la profesión, con la gente que está pagando y con el club que el 30 te tiene poner un suelto altísimo, no nos podemos olvidar la situación que está viviendo el mundo”.

"Te están pagando muy bien por hacer lo que tú quieres, el doble que al gerente de Codelco, y no eres capaz de pegarle un remate al arco, o sea andas paseándote por el Monumental y escudándose en que no se nos dan las cosas y hay problemas internos. Toda la gente tiene problemas”.

Para cerrar, esgrimió que: “ayer lo de Colo Colo fue una burla, no se pueden ser tan flojos e indolentes. Está bien que el equipo tenga problemas y no tenga cabeza, puedes perder, pero ayer O’Higgins con lo mínimo te gana con justicia. Tuvieron dos remates en 90 minutos: un tiro libre de Matías Fernández y un tirito desviado de Véjar. Eso fue todo. Para eso pone a la sub 19 y no te va a jugar peor. Un poquito de respeto con la profesión”.