El periodista analizó la polémica entre el delantero y el Chapa Fuenzalida.

Guarello se fue con todo en contra de Castillo: “A Fuenzalida no le pegó la crítica de castillo, le pegó la reacción que provoca la crítica de Castillo. Aquí seamos muy finos y veamos la situación en su totalidad: lo que dijo el Chapa sobre la barra de la U ya lo dijo hace 10 años Gary Medel. Y habrá provocado alguna controversia menor, pero se manejó ahí, se habrán enojado los más termos de la barra pero nada más”, comentó en Radio ADN.

“Milovan Mirosevic dijo algo similar. ¿Qué pasó ahora? salió un ex compañero de equipo, de profesión, a echarle carbón al asunto. Él toma una declaración que el Chapa de días antes en DirecTV y que ya se habían apagado. Y aparece curiosamente este señor, Nicolás Castillo, cuyo hermano es miembro de Los Cruzados, cuyo hermano tiene una cuestión de merchandising de Los Cruzados y es parte del núcleo duro de la barra brava, la que apretaba a los periodistas cuando Castillo recibía alguna crítica en su paso por la católica”.

“Esto no es casualidad, no le veo nada de espontaneo. Alguien le dijo ‘oye, ya po’, quisieron apretar a Fuenzalida, y es muy evidente que lo apretaron, y le tiraron encima a un grupo de mandriles termo, los que no entienden nada”, expuso.

“Acá la barra le dijo a Castillo ataca, tírate sobre Fuenzalida. Esto no es casualidad, fue adrede. Castillo es tan buen compañero que en la Copa América de Brasil le tiro café a un emisario de la Conmebol en el Chile-Perú y castigaron a Gonzalo Jara e Igor Lichnovsky con dos partidos. No fue capaz de reconocer su responsabilidad… Súper buen compañero”, analizó.

“¿Fuenzalida habló mal de Católica, de la institución? Lo que pasa es que no dijo que la barra era la mejor del mundo. Entonces la barra tan sensible se sintió agraviada porque ellos se creen los mejores del mundo siempre. Todos los hinchas creen que su barra es la mejor del mundo porque bajo esa lógica creen que los jugadores tienen que hacerle barra a la barra. Y Fuenzalida no estaba dando el respaldo a la barra y mandan al frente a Castillo, que tiene relaciones absolutamente directas con la barra brava”.

“Fuenzalida no tiene nada por lo que pedir disculpas, menos cuando actúas de manera correcta y opinas lo que piensan sin ofender a nadie. Ellos no quieren tus disculpas, tal como reacciono Diego, el hermano de Castillo en redes sociales, con groserías gigantescas cuando el Chapa publico sus disculpas. No quieren razonar ni dialogar, sólo destruir porque cometiste el agravio de no decir que la barra son los dioses y seres de luz del futbol mundial. Acá el que tiene que dar una explicación es Nicolás Castillo, que la verdad como jugador no es ningún dato relevante del fútbol chileno. Y justo en el aniversario de Raimundo Tupper. Le pregunto a los hinchas de la Católica, de qué lado hubiese estado el Mumo, ¿Habría apoyado a Castillo?”, sentenció.