El periodista se cuadró con el "Rockero Carreño", tras la historia relatada por el ex volante de Colo-Colo.

Luego de escuchar la confesión de Carreño en Radio ADN, el comentarista emplazó a Valdés: "Lo que siento de corazón es que tú prácticamente estás pidiendo disculpas por pedir lo que te corresponde".

En su respuesta a Carreño, el comentarista enfatizó "sinceramente y sin eufemismos, que te están robando una máquina. Con todo el respeto que le tengo a Jaime Valdés, pero te están robando una máquina, y yo siento que tú tienes tanto respeto. Pero te la tiene que devolver, eso es un activo tuyo".

Carreño severó que se trataba de una "apropiación indebida" y Guarello replicó: "Te digo sinceramente que estás siendo demasiado tímido, demasiado respetuoso, con una situación que a ti te está afectando directamente", le hizo ver.

"Te lo digo con todo respeto a ti y con todo el respeto a Jaime Valdés, que lo he defendido desde debutó en Palestino. Me peleé con Pedro García, con el Pelado Acosta, con Bielsa. Bueno, a Jaime Valdés futbolísticamente siempre lo he respetado", agregó.

Finalmente Guarello sentenció que "aquí hay situaciones que simplemente entran en conflicto y el futbolista aquí desaparece. Aquí hay un tema de humanidad, de solidaridad y es un compañero de trabajo", completó el periodista.

https://t.co/NvTqCLsAxG

Les dejo mi confesión con pena y con alegría que todo va a cambiar. — Ángel Carreño (@angel_miradio) May 1, 2020