Guarello disparó sin filtro en contra de los protocolos covid de Colo-Colo

Guarello analizó el duelo que terminó 2-0 a favor de los Audax Italiano en contra de los canteranos del Cacique en Rancagua.

“Esta es más grave que la de la primera rueda (ante Ñublense), ya que ni siquiera hubo posibilidad de apelar a los juveniles, Se improvisó y este equipo nunca entrenó en la cancha. Mucho jugador de la sub 18 y sub 20, y con Jara que el fin de semana se fue directo a su casa”, comenzó diciendo el periodista en ADN Radio.

En esa línea, añadió que “Colo Colo paró lo que tenía y el partido tuvo cierto interés en medida que los juveniles pudieron aguantar. Pero Audax salió muy confiado pensando que con los errores de Colo Colo iba a irse en ventaja con tranquilidad en el primer tiempo (…) El gol lo sintió Colo Colo como un gancho en la pera. Un golpe de nocaut, ya que no tuvo reacción y luego llegó el error gigantesco de Fierro tras un córner”.

“Me aventuro a pensar que Audax no quiso apretar el acelerador y pudo haber hecho otro gol, pero tampoco se afanaron en hacerlo, yo creo que por vergüenza deportiva. Yo creo que ellos entendieron que Colo Colo paró un once a última hora de madrugada para jugar un partido de primera división”, cerró respecto al partido.

Yo entiendo la molestia para parar un equipo mínimante competitivo. Pero cuando tienen tres titulares con positivo y varios trabajadores, lo de Colo Colo es casi un brote. Entonces también ahí hay algo que falló de manera clamorosa en el club, en los controles o en los protocolos. No es solo un jugador contagiado y que la seremi sobredimensione. Son varios los contagiados y muchos de ellos con síntomas“, sostuvo el comunicador.

“Colo Colo tiene que asumir que hubo un relajo muy grande en los protocolos, los mismo que le pasó a Santa Cruz y a San Marcos de Arica. Tiene que revisarse eso. También hay que mirar para adentro. Ya que había un jugador en la casa alba que estaba con coronavirus. Tienen que asumir que se falló en los protocolos”, concluyó.

‼️De acuerdo a Guarello en ADN ayer @ColoColo mando a la cancha un jugador sabiendo tenia sintomas (con antigeno negativo)



📌Post Partido Guarello agrega salio positivo y el club lo envió en vehiculo separado a Santiago



⁉️Seria bueno @ejvalladares se pronunciara al respecto — DATOS NO MITOS🚨 (@datosnomitos) October 29, 2021

