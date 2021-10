Guarello, periodista de Radio ADN, cuestionó la decisión del volante del Inter de Milán de no viajar junto a sus compañeros a Lima, diciendo que usará ese tiempo en el país para salir de noche y juntarse con amigos,

"Ojalá se quede entrenando. Insisto en que, en la Selección, el peso del camarín es aún más fuerte que en otros momentos recientes. No quiere ir, no quiso ir. Esto lo supe el sábado pasado, él había manifestado que no quería ir a Lima y se quería quedar entrenando en Santiago”, comenzó diciendo Guarello.

“Qué se va quedar concentrado, si en Cuiabá no se concentraba se va a concentrar ahora. Vidal es como es, si lo dejas solo en Santiago, se va ir de mambo, es parte del pack”, aseguró.

Guarello de todas formas cree que el King es un futbolista "superclase": “Después llegará, se pegará una ducha con agua helada y dos días antes se pondrá en forma porque es dotado físicamente. Va ir a las carreras de caballo, se va juntar con los amigos, se va perder en la noche y si el martes está ahí bien entrenando, qué. Si eso es”, cerró.

¿Está borracho? La desatada noche de fiesta de Arturo Vidal en Italia pic.twitter.com/Qzt9UwROhv — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) October 5, 2021

HORARIOS FECHA TRIPLE DE LA ROJA.

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.