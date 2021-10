Guarello reveló detalles de los nuevos dueños de la U

Guarello, comentarista deportivo de ADN, aseguró tener dudas respecto a la llegada de los nuevos propietarios de los azules, luego de la salida de Cristian Aubert y la llegada de Michael Clark.

El comunicador ha sido bastante crítico con el proceso de venta del paquete de acciones de Carlos Heller.

"Este viernes 1 de octubre, los hinchas de la U se enteraron por un documento, un 'hecho esencial' evacuado por Azul Azul a la Comisión del Mercado Financiero, que Aubert no seguirá como presidente del club. Pero sí como director ejecutivo. Asume en su reemplazo Michael Clark. Justo cuando Luis Roggiero asume como gerente técnico. Pero Clark queda fuera de la ecuación el próximo año, cuando Tactical asuma el control casi total. ¿Para qué el cambio, entonces?", comenzó recriminando Guarello este sábado en una columna de opinión en La Tercera.

"Mientras, y sin que se note, Twenty Two, la empresa de representación de Fernando Felicevich, reclutó en septiembre una decena de juveniles de la U, a la vez que lograba que uno de su corral, Sebastián Miranda, renunciara como ayudante técnico de la Selección Sub 20 y asumiera la Sub 21 de los azules", redactó Guarello.

"Otros dos jugadores de Twenty Two, Junior Fernandes y el venezolano Anderson Contreras, se incorporaban al plantel de la U sin necesidad de visado técnico.

De pasada, pusieron a Gabriel Castellón como posible refuerzo para el 2022", siguió.

"Es un secreto a voces que Felicevich, quien maneja a más de la mitad de la Selección Chilena hace una década, es una pieza clave en la venta de Azul Azul", concluyó el comentarista de Radio ADN.

📍 El nuevo presidente del club Universidad de Chile, Michael Clark Varela, junto al ahora director, Cristian Aubert, realizaron una visita protocolar al Presidente de la ANFP, Pablo Milad. pic.twitter.com/WFz5YfpErF — ANFP en 🏡 (@ANFPChile) October 1, 2021

Revisa acá la programación completa:

Sábado 2 de octubre

- Unión La Calera vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 3 de octubre

- Palestino vs. Colo Colo, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- Universidad de Chile vs. Antofagasta, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

- Unión Española vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 4 de octubre

- Cobresal vs. Audax Italiano, 11:00 horas. Estadio El Cobre.

- Deportes Melipilla vs. Santiago Wanderers, 18:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

- Huachipato vs. Curicó Unido, 21:00 horas. Estadio CAP.

Martes 5 de octubre

- Ñublense vs. Deportes La Serena, 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".