Guarello asever´ó que los albos extrañaron la presencia del goleador histórico del fútbol chileno. El periodista analizó el triunfo 3-1 de los albos ante la U.

"Siempre se habló de que lo mejor de la U era la defensa, pero ojo que ya había fallado contra Huachipato, frente a la Unión Española, le estábamos contabilizando de manera seguida en los últimos partidos varios problemas que hoy hicieron crisis de manera profunda, defensivamente hoy la U colapsó", dijo de entrada en Radio ADN.

"Si hoy jugaba (Esteban) Paredes, no el del año pasado, pero el de hace tres años, Colo Colo hacía seis. Nunca tuvo las facilidades que hoy día tuvo (el Cacique) en ataque".

"Si hoy día estaba un poquito más fino (Iván) Morales. Hubo una que tenía que haber sido golazo que me parece que anunció mucho el remate al segundo palo de De Paul y atajó, pero tuvo tres mano a mano", complementa.

Guarello asegura que los azules tuvieron fortuna: "En algún momento parecía que estaba jugando el equipo sub 21 de la U por la timidez, porque perdían todos los duelos individuales, todas las pelotas disputadas, los desbordaban siempre y tuvo de suerte que agarró a un Colo Colo no tan fino. Si agarraba al equipo del segundo tiempo con Everton, por ejemplo, el primer tiempo se iba 4-0 abajo".

FECHA 23: Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.