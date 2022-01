Guarello le dio con todo a Azul Azul por el pobre mercado de fichajes

Guarello, actual periodista en Los Tenores de Radio ADN asegura que la forma en que la U maneja los plazos es rara. Dónde pone de ejemplo el retraso del nuevo entrenador Santiago Escobar en llegar al país.

El comentarista en el programa de Los Tenores de Radio ADN afirmó no estar de acuerdo en como el cuadro laico ha gestionado la situación del DT. "Esa forma que tiene de trabajar, esos plazos raros que se demoran muchos meses. Al final esto lo va a manejar Roggiero y Escobar. Me da la idea que cuando llegue va a empezar a pedir otros jugadores, a ver en el terreno ciertas cosas y va a tener que decidir. Es muy distinto lo que haya visto en vídeo, a lo que va a ver en los entrenamientos", lanzó el comunicador.

"¿Lo pidió Santiago Escobar? No lo pidió. El tema es que por algo dejaron a Galani, porque la dirigencia lo había echado y creo que Roggiero dijo 'no, no, me traen a Seymour, pero a Galani dejámelo acá", expresó.

"Qué raro el tema de los plazos. Santiago Escobar debería estar en Chile trabajando, porque estas contrataciones también tienen que ver con él. 'No, es que se puede hacer telemático'. Sí, se puede hacer, pero hay cosas que se ven en el momento, en el lugar, conversaciones que son largas, en fin", profundizó.

"En la U hay tres millones de dólares en total para traer jugadores, y creo que eso incluye al fútbol femenino, no es talla", afirmó Guarello.

BIENVENIDO A CASA, FELIPE! 💙

Nuevamente con la U en el pecho! 👏

Felipe Seymour se suma al Romántico Viajero como nuestro tercer refuerzo de cara a la temporada 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

Éxito, Pipe! #VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/HRptMcSgEV — Universidad de Chile (@udechile) December 31, 2021

