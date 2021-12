Guarello con documento en mano reveló que Cachila Arias tiene un doble contrato con los universitarios. El reconocido periodista lanzó una "bomba" en Los Tenores de ADN.

El mismo presidente de Melipilla quien alega que los azules incurrieron en doble contrato con Ramón Arias y adelantó que presentarán la denuncia.

“En lo que respecta a Universidad de Chile, tomamos conocimiento de varias irregularidades que tiene la U, y definitivamente vamos con todo y vamos a presentar la denuncia ahora contra ellos. Ya presentamos otra por documentos ideológicamente falsos y esa ya está presentada el día de ayer. Hoy presentaremos estos nuevos antecedentes que salieron a la luz de las conversaciones que hubo con el representante de un jugador de la U”, dijo el presidente de Los Potros, Leonardo Zúñiga, en Radio ADN.

"Ya que se reveló el nombre del jugador, acá tengo el contrato… acá tengo el anexo de contrato. Acá tengo el contrato que recepcionó la ANFP, y acá tengo las liquidaciones del jugador, Cachila Arias”, dijo Guarello.

El periodista agregó que “yo hablé con el representante, con él hable. ¿Cuál es el problema? Ramón Arias arregló por una plata con la U, tengo ese WhatsApp, luego el contrato era más de un 50 por ciento más bajo de la plata que había arreglado. O sea, lo que entró, lo que se liquida en la ANFP, es un 50% más bajo de lo que él había arreglado. Y para compensar le arrendaron el pase, pero ese contrato no está ingresado en la ANFP. Esa plata no está en la liquidación de sueldo, eran tres pagos de cifra 'X', no voy a hablar de cuánto gana el jugador”.

“A veces se hacen derecho de imágenes, como Colo Colo con Zaldivia, y a eces se esconde. A veces de manera tope como Melipilla, ponen empresa de regadío, repartidor de verduras, o simplemente no lo dicen. Esto es para descontar impuestos, así de simple. Hay un doble contrato acá. No creo que la U estuviera muy pasada con el sueldo de Cachila, pero lo que se liquida en la ANFP es completamente ridículo. Unos descuentos increíbles, pero hay tres bonos al año por este arriendo que no se ingresan en la ANFP, y yo tengo la liquidación de uno estos meses donde no aparece el bono”, añadió el también rostro de canal 13.

“Si nos pegamos al reglamento a raja tabla, la U está incurriendo en la misma irregularidad de Melipilla y Lautaro de Buin, la diferencia es que son más apichangados, más picantes y hacen por 500 lucas un depósito a nombre de la señora María del almacén, pero el problema de fondo es el mismo. Pero como dijo Luka (Tudor), esto lo hacen todos los clubes, tiene dobles contratos por derechos de imagen, por arriendo de pases, pero si esos contratos no están ingresados en la ANFP son doble contratos, antirreglamentarios y correspondería la desafiliación ¿Qué hacer acá? El tema de fondo es el siguiente: si vas a castigar a Melipilla por apichangado, por rasca, por doble contrato de Huentelaf, vas a tener que castigar a Universidad de Chile por el doble contrato de Cachila. No puede ser que le pegues al débil y salves al fuerte. Así reventamos el reglamento y vamos contra la esencia misma de la ley”, sostuvo.

“Qué corresponde acá: la Ley del Mono. Una ley que se hizo acá a finales de los 90, que todos los que hicieron ampliaciones de sus casas y no estaban regularizadas en las municipalidades, se regularizan. La ANFP tiene que decir: vamos a regularizar estos contratos y vamos a seguir jugando”, prosiguió Guarello.

“Lo de la U es gravísimo, aparece Aubert firmando en todos lados. Cachila Arias está en guerra con Universidad de Chile porque además tenía arreglado con Unión Española y Segovia llamó a la U para preguntar… y Aubert mató a Cachila. Le dijo que era malo para el camarín. Cachila dijo: ya, mostremos esto porque esto no puede ser. De las cosas que hablé con el representante de Cachila me contó que en un momento tuvieron que negociar con TwentyTwo. Es decir, el agente de Arias tuvo que negociar con la empresa de Felicevich. En el fútbol chileno está la cueca empelota. O esto lo arreglan en un consejo de presidentes o van a empezar a investigar todos los contratos, pero no va a ser sólo la U y Melipilla los que van a caer”, afirmó el periodista de Radio ADN.

El defensor lanzó un tuit tras la noticia:

Hola buenas tardes, quiero aclarar que no tengo conocimiento absoluto de lo que se está diciendo.

Tampoco tengo representante ni Agente FIFA hace un año.



Hago esto porque quiero que mi nombre quede separado de cualquier conflicto. — Ramon Arias (@Cachila_Arias) December 21, 2021

