Guarello criticó a la hinchada azul que sacó un comunicado en contra de los jugadores que no se despidieron del público que llegó a Rancagua para ver el 2-0 de Cobresal sobre la U.

“¿Esas disculpas son para los hinchas de la U? ¿Los que amenazaron? ¿Los que quemaron el Estadio Nacional el año pasado en la Copa Libertadores? ¿Para quién son las disculpas?”, comenzó señalando el periodista de ADN esta jornada en Los Tenores.

En este sentido, aseguró que “es bien enferma esta dinámica, que te amenacen y tengas que salir a pedir disculpas, como si los protagonistas fueran ellos, como si lo que más importa en el club sean ellos. Es una vergüenza que te amenacen por eso”.

"Me hubiera encantado que esta misma barra, tan sensible ante un grupo de jugadores que no se despidió, hubiese sacado un comunicado repudiando a ese grupo de delincuentes que quisieron quemar el Nacional el año pasado cuando la U jugó Libertadores, ¿quién carajos se creen?”, agregó Juan Cristóbal Guarello.

Además, el comentarista sostuvo que “ojalá esa misma barra le preguntara a Cristián Aubert quién compró a la U, a ver si son tan machos, a ver si les interesan las cosas de verdad y de fondo en el club”.

