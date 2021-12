Guarello le cierra las puertas a Esteban Paredes en Colo-Colo

Guarello analizó el posible regreso del goleador histórico del fútbol chileno a Macul, el periodista cree que los albos necesitan otro tipo de delantero.

"Sin decirlo directamente, (Gustavo Quinteros) fue claro. En unas ha sido más evidente, en otras más atenuado. Pero lo que necesita es una solución para el ataque y no simbólica. No le quito méritos a Paredes en Coquimbo, pero Colo Colo necesita dar un salto de calidad", señaló de entrada.

"Necesita consistencia y se le notó mucho en las fechas finales. Entiendo que Paredes quiera jugar, pero para los objetivos que tiene Colo Colo, no es una solución. Puede estar de forma simbólica".

Guarello comparó la situación con lo que pasó con Iván Zamorano. "Tenía cuatro años menos. Cuando volvió, en Copa Libertadores con mucho veterano marcaba diferencias. Contra River metió un cabezazo, tenía 37 años… Paredes de 37 años es otro jugador, evidentemente".

Para Juan Cristóbal Guarello, en Colo Colo deben optar por darle espacio a su cantera: Entre dejar a Santos y potenciar a Luciano Arriagada no hay donde perderse".

Para cerrar, dijo que: "necesitan un centrodelantero de nivel que les garantice una producción goleadora consistente. No tiene por qué hacer 25 goles, pero que no haga ocho en seis fechas y después desaparezca porque no te sirve".

