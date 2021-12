Guarello critica a la U y Huachipato por posible descenso de Melipilla

Guarello, actual periodista de Los Tenores de ADN Radio abordó lo ocurrido con el partido de promoción tras lo ocurrido con los Potros y disparó con todo contra los dirigentes responsables.

"Esto lo anunciamos hace mucho tiempo, la U estaba preparando algo contra Melipilla y finalmente ocurrió el día anterior al partido ante Calera. Esta denuncia no empezó con la U, fue con la anónima, que no prosperó porque el oficial de cumplimiento de la ANFP la desechó. Dijo que no había pie para denunciarlo", dijo de entrada el comunicador.

Además dijo que: "Luego la U pone la denuncia y al parecer los argumentos no eran muy potentes y se iba a jugar la Liguilla, ahí se mete Huachipato con los demás equipos. Si bien es la U la que aparece, es un entente entre Victoriano Cerda y Cristián Aubert hace mucho rato, cuando se vieron complicados con la promoción y el descenso", agregó.

"El tema de fondo es que no sabemos el mérito de la denuncia, pero lo grave para el fútbol chileno es que empiecen a subir y bajar equipos por denuncia al final del campeonato de manera oportunista. Estos antecedentes se sabían hace meses y no se utilizaron, pero ahora que les sirve en la tabla lo usan, dejan el desastre en Copiapó y en Curicó, que si tiene que jugar en enero no tendrá jugadores. Dejan la tendalera con el calendario del campeonato, porque ambos equipos van a decir que retrasen porque les estiraron la temporada 2021 un mes más".

Fue ahí, donde lanzó un duro dardo: "Todo esto es articulado por Victoriano Cerda. Hay que decirlo de una vez. Y se articulan además todos los equipos que votaron en contra, salvo algunos que no sé cuáles son, que votaron contra Milad en la elección anterior. Se está parando la oposición y enviando un mensaje".

"Es terrible lo de Victoriano Cerda, porque fue el que quiso suspender toda la temporada 2020 en marzo, cobrar la plata de televisión apelando a un seguro y que no se jugara el 2020. Hizo el 60-40 el campeonato pasado que dejó un despelote tremendo. Es un hombre que no le gusta el fútbol, compró Huachipato en 50 millones de pesos y se ha dedicado solo a crear problemas. Y ha agarrado mucho poder porque ha juntado a todo el grupo que, qué curiosidad, la gran mayoría de equipos cuyos dueños son representantes de jugadores están metidos ahí. No sabemos el mérito e lo de Melipilla, pero terminemos con la chacota", complementó.

"Lo que tiene que hacer es que, una semana después de cerrado el libro de pases, no hay posibilidad de hacer denuncia. Una semana para descargos porque si no pasa esto. Esto es matar al fútbol chileno".

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.