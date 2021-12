Guarello: "Me irritó mucho ver jugadores de la U tapando bocas"

Guarello, periodista de Radio ADN dice que no "puede rescartarse una campaña por 10 minutos" y cree que Cristián Aubert con Michael Clark deben salir de la Universidad de Chile

"Vi muy mal a la defensa de La Calera en los minutos finales, pero desde que no está (Santiago) García se vino abajo defensivamente hace un buen rato. Estaba con seis jugadores titulares menos desde hace un buen rato, pero además Castellani, se hablaba que podía jugar Jeisson Vargas, venía mal hace rato y ayer en los minutos finales hizo un partido espantoso", dijo el periodista en Los Tenores de ADN.

El comunicador se mostró irritado con algunos futbolistas: "Lo que si hay que mirar esto en perspectiva no puede rescatarse una campaña por 10 minutos. Me irritó mucho ver jugadores de la U tapando bocas ¿Junior Fernandes porque juega 15 minutos viene a tapar bocas? ¿Por qué no hizo dos goles en el resto de la campaña y la U se ahorra esto? ¿Por qué no jugó el resto del Campeonato? Fue muchas veces a la cancha y no tocó la pelota".

"Entonces esa energía, esa garra, esa potencia, esa rabia, esa rebeldía, tendrían que haberla tenido siempre, no ahora que tenían la mierda hasta acá y Aubert estaba a punto de tirarse por el estadio para abajo. Esa es la lección que tiene que sacar Universidad de Chile. Está bien como espéctaculo del momento, eso es el fútbol, pero la U estuvo descendida más de 30 minutos", agregó.

Guarello apuntó a la directiva de Azul Azul: "El resultado, la salvada, la forma angustiosa, espectacular, épica que tuvo la Universidad de Chile de salvarse es una cosa, pero la estructura no debe perderse de vista, porque el año pasado cuando Colo Colo se salvó por los pelos, finalmente le costó la presidencia a (Anibal) Mosa".

Rocky ❌

Lujan ❌

Espinoza ❌

De Paul ❌

Carrasco ❌

Barrios ❌

Galani ❌

Cortés ❌

Del Pino ❌

Moya ✅

Larrivey ✅ https://t.co/IhTAptPzRt pic.twitter.com/umMhwTISRk — Matías Muñoz Melo 🌳 🦉 (@matimnzml) December 6, 2021

