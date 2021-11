Guarello critica con todo a Gabriel Suazo por reiterados casos de Covid

Guarello descargó toda su artillería en contra de los protocolos del Cacique, el comunicador aseveró en Radio ADN que no quedó conforme con las palabras de Gabriel Suazo en conferencia de prensa.

El cuadro popular vuelve a sufrir con el coronavirus y este martes la noticia matutina fue que el Cacique presenta sospechas de nuevos casos de Covid-19 por test rápidos de antígenos.

“Si hubiera contagios en otros clubes y no saliera en la prensa, podría tener razón. Pero el tema es que no los hay. Colo Colo tiene un problema, que no sabemos cuál es, porque no estamos en la interna. Yo trabajo en un canal grande Canal 13 y no hay contagios allá porque se cumplen los protocolos. En DirecTV, acá en la radio. Acá en Radio ADN hay mucha gente circulando y no hay contagios todas las semanas. Habrá habido alguno en algún momento, gente que acá circula, llega a sus casas y se saca la mascarilla, en fin. Tienen la misma vida cotidiana que el futbolista”, sostuvo Guarello.

“Si pasa en Colo Colo llama más la atención. Puede haber Covid en otros clubes, pero no pasa nada. En Colo Colo se abre la brecha para ser más duros. La verdad no sé por dónde podrían ir los positivos o lo contactos estrechos. Estamos haciendo todos los esfuerzos, pero lamentablemente no podemos evitar el Covid”, dijo Suazo.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “hay algo que está muy (mal)… Cinco episodios de contagios en Colo Colo en un campeonato. No sé si hay otro equipo en el mundo que haya pasado por esto”.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gabriel Suazo: "Es lamentable el tema de los contagios, cumplimos con todos los protocolos, compartimos lo mínimo entre nosotros, no usamos el camarín. Es lamentable, pero estamos enfocados en la opción que nos queda ". #VamosColoColo🤟🏽 pic.twitter.com/63O4qw2C8d — Colo-Colo (@ColoColo) November 30, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.