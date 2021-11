Guarello hizo una dura revelación sobre los dueños de Universiad de Chile, se´gun el periodista, uno de los dueños pidió la salida del comunicador del duelo entre azules y Ñublense.

Tras la derrota por la cuenta mínima del elenco laico frente a los ‘Diablos Rojos’, Lorca disparó: “A La U le han robado el coraje, a La U le han sacado el alma. Para La U todo, absolutamente todo es tristeza. Una dirigencia que no existe, que no tiene liderazgo, que es inoperante, que es cobarde”.

“Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callante. Coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique, creo que calza perfecto con la situación de Universidad de Chile: la muerte está a la vuelta de la esquina… Y no la ven”, agregó.

Un relato que no pasó desapercibido y que, rápidamente, se volvió viral entre los fanáticos del "Bulla" por el grado de emotividad, ya que también incluyó palabras de aliento para el plantel y cuerpo técnico.

“Lo de Aubert es inconcebible. Nuevamente pidió la salida de un periodista, esta vez, se trata de Alejandro Lorca, porque no le gusto lo que dijo ayer sobre Azul Azul. No es algo nuevo. No se tire contra Lorca, pida que me echen a mí. Es una vergüenza”, disparó el periodista deportivo.

J.C. Guarello: "Lo de Aubert es inconcebible, nuevamente pidió la salida de un periodista, esta vez se trata de Alejandro Lorca, porque no le gusto lo que dijo ayer sobre Azul Azul. No es algo nuevo. No se tire contra Lorca, pida que me echen a mí. Es una vergüenza" pic.twitter.com/wZ7ebj6qM8 — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) November 6, 2021

Alejandro Lorca representando a miles. Una situación que no resiste análisis… Y que termina su comentario con un poema que destroza a cualquier hincha azul 💔 pic.twitter.com/1SMEp0fUtp — Daniela Alegria (@DaniAlegria_) November 5, 2021

