El entrenador interino analizó el empate entre albos y la Universidad de Concepción.

Colo-Colo igualó ante el Campanil en un partido en donde los albos desperdiciaron dos penales, Jara enfrentó a los medios en conferencia de prensa:

"El resultado no refleja el trabajo que hicimos, especialmente en el primer tiempo, donde el equipo salió a jugar el mayor tiempo posible en el campo rival. Presionando, recuperando balones, generando muchas situaciones de gol, independiente de los penales que fallamos. Podríamos ya en ese momento cerrar por una diferencia importante, no lo hicimos", aseguró

"En el segundo tiempo perdimos el orden, nos apresuramos mucha tal vez en algún momento, pero aún así tuvimos varias posibilidades de gol. Nos faltó estar más finos en la definición. Resultado que duele a todos, no nos vamos contentos, pero un poco conformes por como terminó el equipo", comentó.

Jara analiza virtudes y defectos del Popular: "Tenemos un equipo que puede jugar al fútbol. Podemos tener la posibilidad de tener la balón de jugar, crear situaciones de gol, sumarle la agresivad de presionar, la presión post perdida, y lo hicimos. Pretendemos darle esa idea, y que recuperen la confianza. Perdimos el orden en el segundo tiempo, pero esa actitud, esa idea, esa convicción que tuvieron los muchachos para salir a jugar de esa manera es muy alentador".

El DT además tiene planificado el partido con Jorge Wisltermann: "La verdad no tuve tiempo de pensar en el próximo rival, o partido de Copa Libertadores. Ahora me voy a dedicar a eso, analizar al rival, ver el rendimiento de hoy, corregir errores. Trabajar en eso. No tengo una información concreta a eso, pero nosotros ya hemos planificado en caso de. Tenemos que entrenar mañana, levantar al grupo, porque quedamos dolidos. Es alentador ver al grupo de jugadores que se mostraron con otra actitud, llevamos adelante un juego que es difícil de lograr en tan poco tiempo".

"Necesitamos salir de este momento negativo. Hoy no lo perdimos, nos duele que nos empaten, siendo muy superiores. Tenemos otro rival, otro tipo de competencia, y vamos a tratar de mejorar", cerró.