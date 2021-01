El ex estratega del Cacique sacó la voz tras su mal paso por el cuadro popular.

"Yo, después de trabajar en el cuerpo técnico de Héctor Tapia, me llevan a ser técnico de la Sub 20. Empezamos un trabajo con esa categoría, logramos salir campeones, participamos de la Copa Libertadores de la categoría a inicios de 2020 y de ahí me llevaron al primer equipo. Fue siempre con la promesa de que después de todo yo volvería a ocupar mi cargo, que todo iba a seguir igual, porque había un trabajo que completar ahí. Entonces yo pensé que volvía a la Sub 20, con el convencimiento de que íbamos a seguir trabajando en ese plan. Lastimosamente, eso no fue así", comentó Jara.

"Me comunica la decisión y me ofreció las disculpas por la forma en que se dio, porque se hizo público a través de la prensa. Él me dio sus argumentos y yo le di los míos", comentó agregando: "el directorio analizó la situación y ellos esperaban que yo podía darle una mayor promoción a los jugadores jóvenes, dado el lugar de donde venía. Ese fue el argumento principal. Obviamente yo le expliqué mis razones técnicas para no hacerlo".

Sobre una supuesta cama, aseguró que: "Noooo, no, no, no…. Desmiento totalmente eso (jugadores jugando hacia atrás). Fue todo lo contrario. Pude contar con el apoyo de ellos desde el primer día. Su compromiso y entusiasmo. Además, que empezamos con algunos resultados positivos, el equipo estaba bien, pero todo se cortó con la pandemia. Y eso lo cambió todo. En mis últimos días también conté con su apoyo y entrega en cada entrenamiento y partido. Lastimosamente los resultados no se pudieron dar", expresó.

"Hay un equipo, una mística de Colo Colo, una casta que tiene que aflorar e imponerse. El convencimiento que yo tengo es que este grupo de jugadores lo va a sacar adelante. Me la juego enteramente porque Colo Colo no desciende", cerró.